Prima Pagina, La Repubblica: “Un milione di siciliani in ritardo sulla terza dose“

“Un milione di siciliani in ritardo sulla terza dose”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “Solo trenta vaccinati su cento hanno ricevuto il richiamo. I medici: ‘Fate presto, feste a rischio’. Contagi a quota 975: mai così numerosi da tre mesi. E a scuola sono 580 le classi in quarantena. Dad all’università, non va tutto bene. Luci e albero di Natale, pagano i privati. Palermo salvata ancora dal fai-da-te. Tagli ed ex Province, dagli alleati altolà a Musumeci. Lo street artist TvBoy: ‘La mia satira dai muri al museo’. Pantelleria, il giallo dell’hashish: maxi-carico per tre insospettabili”.