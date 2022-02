Prima Pagina, La Repubblica: “Super Brunori, una doppietta rilancia la scalata rosa”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Repubblica-Palermo”

“Miccichè e De Luca in campo per far ritirare Musumeci”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo” oggi in edicola. “Schifani: ‘Gianfranco non rompa o finirà come nel 2012’. Ma il capo forzista punta dritto sul fratello Gaetano. Boccia: ‘Un patto per Palermo, primarie aperte al M5S’. Fondi Ue non spesi, la Corte dei conti boccia la Regione. Ferrovie catanesi, spunta l’ombra della ‘Ndrangheta. Weekend senza mascherine. E sul mare di Mondello si rivede un raggio di sole. Ingorghi, cantieri, sottopassi allagati: un incubo chiamato circonvallazione. Cucinotta: ‘Io terrona vincente dico alle ragazze: abbiate coraggio’. Roberto Andò e Carpentieri teatro d’autore contro il nazismo. Super Brunori, una doppietta rilancia la scalata rosa”.