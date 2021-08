Prima Pagina, La Repubblica: “Sicilia verso zona gialla, in tilt sanità non-Covid“

Mediagol.it vi propone la prima pagina de "La Repubblica-Palermo"

“Sicilia verso la zona gialla, in tilt la sanità non-Covid”. Apre così l’edizione odierna de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “Sempre più spazio per ricoverare i positivi: gli ospedali fermano interventi e visite non urgenti. Ai Cantieri navali doppia mensa: una per chi ha il Green Pass, una per gli altri. Violenze, minacce, terrore: l’estate più nera delle donne. Almaviva prepara la cassa integrazione: le vite sospese del popolo del call center. Tra Kabul e Palermo un ponte per i profughi. Centrodestra, le manovre alla conquista del Comune”.