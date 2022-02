Prima Pagina, La Repubblica: “Rosa a cinque stelle. Una goleada per sognare ancora”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Repubblica-Palermo”

“Gas, giacimenti no limits: un affare da due miliardi” Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “Per arginare il caro-bollette il governo nazionale proroga fino al 2031 le ricerche nel Canale di Sicilia. Ok dai sindacati: ‘Cento posti di lavoro a Gela per l’impianto di trattamento’. No dagli ambientalisti. Medicina sportiva, l’Ismett vuole un maxi-centro a Carini: la Regione dice sì. Addio Covid hotel, l’emergenza si allontana: il San Paolo Palace rivede i turisti. Placido Domingo, il mito superstar: al Massimo una sera da capitale lirica. Ira e dolore nel cimitero-scandalo per i 1.003 morti senza sepoltura. Fiction e cronaca, così Trapani riscopre la mafia. Pasqualino Monti: ‘Io, nato sul mare cambio volto ai porti’. Rosa a cinque stelle. Una goleada per sognare ancora”