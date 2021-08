Prima Pagina, La Repubblica: “Quel milione di no vax che trascina l’Isola in giallo”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”

“Quel milione di no vax che trascina l’Isola in giallo”. Apre così l’edizione odierna de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “Domani la cabina di regia sancirà l’addio alla zona bianca. Ancora primi per contagi e ricoveri. Le preoccupazioni dei titolari di ristoranti e bar. Negli hotel si teme il 20 per cento di disdette. Giarratano (Cts): ‘Ma non saranno altre restrizioni a frenare il virus’. Barbagallo (Pd): ‘Ultimi in tutti i parametri, questa giunta è inadeguata’. Sconti a Vendicari per famiglie ‘vere’. Cena senza regole per il presidente”.