Prima Pagina La Repubblica: “Prezzi stracciati per riportare tifosi rosanero allo stadio”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell'edizione odierna de "La Repubblica-Palermo"

“Mascherina all‘aperto per difendersi da Omicron”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “In arrivo la nuova ordinanza del presidente della Regione con le misure per il periodo festivo. Balzo senza precedenti per le vaccinazioni: più 88 per cento sulle terze dosi, più 23 sulle prime. Finite in Dad 358 classi, cresce lo spettro delle chiusure a catena. La coppia No Vox: ‘Noi, contrari a oltranza, accettiamo solo perché costretti’. Via Etnea a Catania, tripudio di luci. Sul Natale di Palermo scende la notte. Esalazioni di gas e scosse continue: fuori casa i pochi residenti di Vulcano. Spese finte e truffe, i furbetti del reddito di cittadinanza. Il boom tutto siciliano (e sottratto ai clan) della cannabis light. Prezzi stracciati per riportare i tifosi rosanero allo stadio”.