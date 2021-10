Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Voto, effetto terremoto sul centrosinistra”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de La Repubblica-Palermo

“Voto, effetto terremoto sul centrosinistra in Sicilia”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”. oggi in edicola. “Miccichè (Fi) stoppa le ambizioni della destra: ‘Vinciamo solo se il candidato è moderato’. Musumeci, in silenzio da 48 ore, teme lo sfratto. Il modello Caltagirone rivitalizza Pd e M5S. Totò Cuffaro: ‘Rifaccio il centro, poi mi ritiro. Lagalla? È un mio allievo’. Claudio Fava: ‘Primarie subito, rimango in corsia alla Regione. Un 5S a Palermo’. La falsa ripartenza delle discoteche: ‘Tanti vincoli, 6 su 10 restano chiuse’. Palazzi, fari, stadi e riserve: tornano le ‘porte aperte’ del Fai”.