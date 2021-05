Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Vaccini ai sedicenni e 50mila vanno in Puglia”

“Vaccini ai sedicenni e 50mila vanno in Puglia”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna de “La Repubblica-Palermo”. “Nella Sicilia fanalino di coda nelle somministrazioni, migliaia di dosi di AstraZeneca in scadenza. Si passa agli over 16 con patologie, mentre uno stock viene donato a Bari. Claudio Fava: ‘Mi ricandido. Musumeci ha fallito, voglio i suoi voti’. Il via libera della Lega per il ritorno dell’ex Razza alla Sanità. Sbarchi, focolai, guerre tra residenti. L’estate sospesa di Lampedusa”. E ancora: “Operai assenti, ai Rotoli arriva la Polizia. ‘Indagato’, Mattina si dimette”.