Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Tram, ultima fermata”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Repubblica-Palermo”

“Tram, ultima fermata”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “Scende il sipario sul Consiglio Comunale che approva il Piano triennale delle opere pubbliche. Semaforo verde per le linee su via Libertà. I seicento progetti previsti ammontano a 4,5 miliardi. Restano incompiuti Prg, regolamento dei rifiuti e nodo Irpef. Franco Miceli: ‘Sfido Lagalla a un contronto sulla legalità’. Antonella Tirrito: ‘Non rispondo a Cuffaro, solo alla Chiesa’. Se l'avvocato Armao evade ai danni dell’assessore Armao. Hotspot di Lampedusa, in mille vivono in un lager. De Mita, l’uomo che cambiò la storia della Dc siciliana”.