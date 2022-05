Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Sorrentino, rosa verso la B. Ricatto piromani”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Repubblica-Palermo”

"Sotto il ricatto dei piromani scaricabarile Musumeci-sindaci". Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo” oggi in edicola. "Primi incendi dolosi da Cefalù a Erice: 300 ettari già in fumo. La macchina della prevenzione è al palo. Maria Falcone “Giovanni osteggiato dai colleghi”. Alberi caduti e voli dirottati Allerta anche nel weekend. Parte la sfida delle liste 10 di destra 4 giallorosse. Giarrusso (M5S) “Pronto a correre Cancelleri non può più farlo”. Ferragni, il party è in stile Liberty: l’influencer col marito Fedez e amici per il compleanno a Villa Igiea. In taglio basso: "Sorrentino “I rosa verso la B voglio tornare per festeggiare”. L’anteprima delle Vie dei Tesori, “La Sicilia è una maîtresse” parla Dolce, isolano ferito".