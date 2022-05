Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Sicilia in mano alle ecomafie”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Repubblica-Palermo”

“Cemento, rifiuti, roghi: Sicilia in mano alle ecomafie”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “Report drammatico di Legambiente: la regione è seconda in Italia per illeciti ambientali. In un anno sono stati 4.245. Già 8mila incendi in due mesi. Le spiagge invase dalla plastica. Eseguito solo il 21 per cento delle demolizioni ordinate per abusivismo. L'Università silente che strizza l'occhio all'ex rettore. Musumeci: bis solitario. Lagalla alla kermesse dc abbraccia Cuffaro. Franco Miceli: ‘Voglia di restaurazione da scongiurare’. Se i maestri fanno musica in corsia oncologica. Pif: ‘Ribellarsi come fecero Falcone e Borsellino’. I flussi finanziari, le candidature e i rischi di infiltrazione”.