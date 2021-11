Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Sicilia, 23 mila emigrati in due anni”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell'edizione odierna de "La Repubblica-Palermo"

“L’altra Sicilia fuggita all’estero: 23 mila emigrati in due anni”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”. oggi in edicola. “L’istantanea dell‘esodo nel rapporto Migrantes: in 800 mila ormai oltre confine. Giuseppe Galanti: ‘Qui resteranno soltanto i vecchi’. Palermo esporta una montagna di spazzatura. Rieducare gli uomini violenti: due centri coi fondi del Governo. La dimora dei Florio raccontata da Auci diventa casa vacanze. Due ragazzi scomparsi: una villa del mistero a Casteldaccia dietro il giallo del ‘92”.