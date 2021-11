Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Si aprono le porte del carcere per Miccoli”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Repubblica-Palermo”

“Scuola da terzo mondo, primi per fuga dai banchi”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “Due studenti siciliani su dieci abbandonano gli istituti. La regione è in cima alla classifica nazionale complice la crisi economica. Di Bella, presidente del Tribunale minorile: ‘Un aiuto alle cosche’. L’anticipo dei richiami, raddoppia la platea degli over 40. Vittime di mafia, l’Ars tenta di salvare le assunzioni dei parenti. Don Luigi Sturzo, l’uomo del dissenso. L’attualità del popolarismo anti sovranista. Quello Stato distratto che ignora i ragazzi perduti. Si aprono le porte del carcere per l’ex bomber Fabrizio Miccoli. Condanna in Cassazione a 3 anni e 6 mesi”.