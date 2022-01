Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Seimila contagi, psicosi tamponi”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Repubblica-Palermo”

“Seimila contagi, psicosi tamponi. Scuola: ipotesi rinvio a giorno 10”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “Da domani la Regione in giallo, tornano le restrizioni. Vaccini in crescita anche nel giorno di Capodanno. Ancora lunghe code per i test: uno su dieci è positivo e al drive-in di Palermo l’incidenza balza al trenta per cento. Presidi e provveditori valutano la riapertura solo 2 settimane dopo il Natale. La correzione dei conti del 31 dicembre. Da oggi al via i saldi, un business da 300 milioni. La nostra Sicilia che verrà”.