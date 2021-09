Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Sanatoria, la Regione si ribella a Draghi“

Mediagol.it vi propone la prima pagina de "La Repubblica-Palermo"

“Sanatoria, la Regione si ribella a Draghi e invoca la Consulta”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “Dopo l’impugnativa del condotto varato dalla giunta Musumeci Cordaro preannuncia il ricorso. Strategia elettorale che vale 600 mila voti. Matteo Renzi: ‘Addio ai transfughi con me e Fi i riformisti’. ‘A Palermo Orlando ha fallito, no alle primarie’. Quei cento ragazzi di Noto che ripuliscono il barocco”.