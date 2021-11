Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Rosanero sulle montagne russe”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”

“Sanità, ‘terra di mezzo’ un affare molto privato”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”. oggi in edicola. “Nelle 203 pagine della relazione finale dell’inchiesta condotta dalla commissione regionale le ombre di tangenti, appalti, e assunzioni pilotate soprattutto nell’era Covid. Il caso Humanitas. La scure del Cga sugli abusivi: ‘D’ora in poi le sanzioni si pagano’. La Ztl notturna torna dopo 2 anni nelle strade del centro storico. Sos dei sindaci sull’orlo del dissesto, governo Draghi pronto a intervenire”. E ancora: “Rosanero sulle montagne russe: sono già fuori dalla Coppa Italia di C. Ombre sulla morte dell’ex calciatrice Vittoria Campo. Sara rinata a 16 mesi, era stata abbandonata perché ‘positiva’. La Chiesa illumina dietro i nudi del Serpotta”.