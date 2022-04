Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Rosanero, sprint mozzafiato”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Repubblica-Palermo”

“Centrodestra nelle sabbie mobili, Cascio al via ma senza simboli”. Apre così la prima pagina del “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “Il forzista apre la sua campagna e non sa chi lo sosterrà. Miceli scopre le prime carte: il lista molti professionisti. Licia Ronzulli: "Lagalla e Fdi ci ripensino, restiamo uniti’. Gela si ribella all'inceneritore: ‘Non siamo una pattumiera’. Musumeci dà un aumento ai regionali. Francesco La Torre: ‘Cosi mio padre mi spiegò che cos’è la mafia’. La pg Lia Sava: ‘Risposte ai poveri o chiederanno l’aiuto dei boss’. L'ultima notte di Noemi, dalla musica allo schianto. Rosa nero, sprint mozzafiato: a Bari corsa al secondo posto”.