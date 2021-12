Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Rosanero sconfitti. E per il Catania fallimento”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”

“Ospedali in ginocchio: inferno pronto soccorso, cliniche chiuse per ferie”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “Altri 150 posti letto tolti ai reparti non-Covid. A 94 anni in barella per 24 ore. Crescono i ricoveri per il virus: l’Isola rischia la zona gialla dopo Capodanno. Proroga biennale per 4.600 precari. Comune, stangata da 200 euro a testa. La Voi va a Roma. Per la procura via alla corsa tra big. Rosanero sconfitti. E per il Catania arriva il fallimento”.