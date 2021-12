Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Ristori, la Regione trova i primi soldi”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Repubblica-Palermo”

"Ristori, la Regione trova i primi soldi". Apre così la prima pagina de "La Repubblica-Palermo", oggi in edicola. "Dopo 18 mesi di pandemia e a un anno dal voto la giunta sblocca 67 milioni per le categorie più colpite. Dirigente esilurato vince la causa: 'Poltrone? Meglio centomila euro'. Super Pass, vaccini e divieti. Da domani la stretta anti-Covid: ecco come si preparano in Sicilia stazioni, aeroporti, cinema, teatri, bar. I ristoratori pronti con le app: 'Perdiamo dieci clienti su cento, chiudere a Natale però sarebbe peggio'. Corsa alle prime dosi: quasi ventimila nel giro di una settimana. Agli universitari piace la Dad: 'Fateci scegliere'. Lo Sperone chiede aiuto: 'Ma non basta un corteo'. Berradi: 'Io atleta e cavaliere, dico ai ragazzi potete farcela'. Silvana La Spina, la guerra in giallo fra viceré e nobili. Strade gruviera, la pioggia apre altre voragini".