Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Rifiuti, la Regione ferma. Grandi affari per i privati”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de "La Repubblica-Palermo"

“Rifiuti, la Regione ferma: grandi affari per i privati”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “Musumeci alza la voce con gli alleati, poi promette più fondi a tutti. Nel centrodestra folla di candidati al dopo-Orlando. E Lagalla cerca l’asse Udc-Lega. Quaranta giorni di vita, nove in mare: in salvo Bienvenu, figlio del barcone. Il teatro Biondo riaccende le luci con Emma Dante, Barba e Andò. In 20mila chiedono l’ok a non vaccinarsi, medici sotto assedio. Lezioni in presenza, ma all’Università le aule non bastano”.