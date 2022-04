Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Regione, coro di sì alle primarie”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell'edizione odierna de "La Repubblica-Palermo"

“Regione, coro di sì alle primarie”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “Consensi dai bis giallorossi alla proposta del dm Provenzano. Il grillino Sunseri: ‘Pronto a competere’. La sinistra e i 5 Stelle però frenano sull’allargamento ad Azione e +Europa: ‘Niente alleanze innaturali’. A Palermo centrodestra in tilt: 5 candidati, corre anche Scoma. Non mandano i figli a scuola, 280 denunciati. Fabrizio Di Michele: ‘Io, console in Usa con la nostalgia di mare e panelle’. Nuove avventure per l’anti-detective di Roberto Alajmo. Pagliai e Gassman: ‘Noi, da 53 anni Romeo e Giulietta’. Atlete e campionesse governate solo da uomini”.