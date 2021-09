Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Redbull, dalle critiche al superspot”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”

“I 40mila posti in bilico dell’autunno caldo siciliano”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “E mille emigrati incassano doppio reddito di cittadinanza. Un locale su tre non richiede il Green Pass. Musumeci: ‘Senza vaccino niente scuola’. Letizia Battaglia: ‘La mia vita in un film, ma quanto imbarazzo’. Marettimo, la sirena più selvaggia nel mare delle Egadi. Uccisa dal marito nel giorno della separazione. Forfait dei partiti. È sfida tra civici in 42 Comuni”. E infine: “Redbull, dalle critiche al superspot”.