Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Pochi vaccini, zero controlli. Impennata Covid”

"Pochi vaccini, zero controlli. Così la Sicilia torna in giallo". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Repubblica-Palermo". "I no Green Pass nelle università. Nasce un fronte con prof e allievi. Dosi Pfizer in farmacia: si parte da lunedì". E ancora: "Apicoltori in trincea: 'Salviamo il miele stroncato dal caldo'. Pd, prove generali di riscossa. Alleanze con i 5S, test nei comuni".