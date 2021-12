Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Piove sulla tomba di Giovanni Falcone”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell'edizione odierna de "La Repubblica-Palermo"

“Piove sulla tomba di Giovanni Falcone”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “Infiltrazioni, calcinacci e crolli nella basilica in abbandono di San Domenico. Lo stupore dei turisti. Musumeci, ultima fermata. Conferenza di fine anno del presidente della Regione al termine del mandato. Anche il commiato indispone gli alleati. Vertice di maggioranza a gennaio. Miccichè: ‘Vedremo se essere presenti’. In aula all’Ars il quinto esercizio provvisorio consecutivo. Barbagallo (Pd): ‘Non si è mai vista squadra peggiore’. Capodanno di primavera, meteo siciliano impazzito. Ruggero Razza: ‘No al lockdown, ma ora il rischio sono i cenoni’. Chiusi per virus interi uffici e sedi istituzionali. Pirandello, Verga, Quasimodo: case come musei”.