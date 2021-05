Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Pfizer in esaurimento frena la corsa ai vaccini”

“Pfizer in esaurimento frena la corsa ai vaccini”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna de “La Repubblica-Palermo”. “Prenotazioni rinviate a giugno. I siciliani continuano a rifiutare AstraZeneca. E in 7 giorni esaurite 190mila dosi del siero Usa. Musumeci: ‘Entro settembre maggioranza immunizzata’. Renato Costa: ‘Rallentiamo ma ce la faremo. Quanta carica da Mattarella’. Ressa e assalti ai reparti no Covid e pronto soccorso. Inizia la guerra del fuoco, la Regione senza uomini e mezzi. Palermo by night, dopo il coprifuoco è movida selvaggia”.