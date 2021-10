Prima Pagina La Repubblica-Palermo, Orlando: “Ora primarie, poi punto alla Regione”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”

“Orlando: Ora primarie, poi punto alla Regione”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “Intervista al sindaco di Palermo che boccia la candidatura Lagalla e l’apertura del Pd a Miccichè: ‘Io governatore? Se ce ne saranno le condizioni: ma non è uno strumento per barattare la città’. Al Policlinico una nuova cura restituisce gusto e olfatto agli ex positivi. No Green Pass, cinquecento in piazza con il professore e l’eurodeputata. Siracusa e Cefalù si trasformano in set aspettando il ciak di Indiana Jones. Lampedusa, i volontari al cimitero ridanno nomi e volti ai migranti”.