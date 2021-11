Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Natale in zona gialla”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Repubblica-Palermo" oggi in edicola

"Natale in zona gialla, tre settimane per evitarlo". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Repubblica-Palermo" oggi in edicola. "Frane, esondazioni, strade chiuse è l'autunno dei nubifragi continui. In rianimazione due bimbi di II mesi finiti in overdose". E ancora: "Musumeci e gli alleati disertano la kermesse di Forza Italia".