Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Natale ‘bianco’ grazie ai vaccini”

"Natale 'bianco' grazie ai vaccini, dosi ai primi ottocento bambini". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Repubblica-Palermo". "Clown e animatori accolgono i piccoli. Il concorso beffa per 57 posti all'Arpa errore nella prova: tutto da rifare per 9688. La rivincita anti crisi delle donne artigiane". E ancora: "Bortolo Mutti: 'Bari forte ma io tifo per i rosanero'".