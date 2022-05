Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: ”Mille tifosi rosanero, la B passa da Chiavari”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Repubblica-Palermo”

"La campagna si accende sugli impresentabili, Lagalla: “Vado alle commemorazioni per Falcone solo se invitato”". Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. "La “scomparsa” della mafia e il dovere di ricordare. Meccanici, agricoltori, estetiste in nero un lavoratore su cinque. Salta la trattativa 18mila regionali in sciopero il 25. Alle 20,30 il match di andata contro l’Entella: mille tifosi rosanero in trasferta la strada per la B passa da Chiavari".