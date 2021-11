Prima Pagina La Repubblica-Palermo, Miccoli in cella: “Quanta amarezza”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Repubblica-Palermo”

“Regionali da premiare con 52 milioni di aumenti”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “A meno di un anno dalla scadenza elettorale, la giunta vara il rinnovo contrattuale per i 13 mila dipendenti. Scatta l’integrazione al reddito da 90 a 140 euro mensili. Nuovi soldi in arrivo per la loro formazione. Il 15 per cento dei funzionari potrà continuare col lavoro agile. Miccoli in cella: ‘Quanta amarezza’. Miccichè: ‘Fuga in avanti di Musumeci’. Squadra ‘tuttofare’ sotto assedio: ‘Troppe richieste’. Allerta controlli per le vacanze di Natale”.