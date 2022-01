Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Meno positivi e ricoveri ma è fuga dai vaccini”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Repubblica-Palermo" oggi in edicola

"Meno positivi e ricoveri ma è fuga dai vaccini". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Repubblica-Palermo". "Prime dosi in calo del 38 percento nonostante la nuova stretta in vigore dall'1 febbraio. Paura da asili affollati e scatta la corsa ai nidi in casa. La crisi buia del commercio e delle agenzie di viaggio. Le Madonie si sbriciolano. Polizzi in bilico. Mattarella e Di Matteo palermitani al furor di Colle".