Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Medici No Vax, la Regione non sa trovarli”

“Folla di medici No Vax, la Regione non sa trovarli”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “Una stima approssimativa parla parla di seimila sanitari non immunizzati. L’amministrazione non riesce a recuperare la lista per ciascuna provincia. Risultato: sospeso appena il 3 per cento. Pochi autobus e a capienza ridotta: studenti costretti a scendere. ‘Io, infiltrato tra i pedofili’: il racconto degli agenti artefici del blitz. Passito in Cina, avocado in Francia: l’annata col botto dell’export siciliano. Il virus fa strage di club sportivi di base. 4 su 10 non hanno superato la crisi”.