Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “L’ultimo strappo della destra”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Repubblica-Palermo”

“Manovra fuori tempo massimo”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “Per la prima volta il testo in Aula senza l’esame delle commissioni. Serve l’approvazione entro domani. L’ultimo strappo della destra. Fdi ritira la candidatura di Carolina Varchi e sostiene il centrista Roberto Lagalla. Fallisce il pressing per il passo indietro del forzista Cascio. La spaccatura è definitiva: ‘Vertice ormai inutile’. Miccichè: ‘Adesso la rottura è tutta responsabilità loro’. L’attualità di ‘Tosca’, la prima su Repubblica. L'infiorata e l’obolo della discordia imposto solo a chi non vive a Noto. Doppio cognome, primo giorno senza richieste: ‘Siamo all’antica’. Cinque anni per ristrutturare la facciata del tribunale. Il fantasma in scena: dietro le quinte di Agamennone e Edipo Re”.