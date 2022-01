Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Lega e Fi silurano Musumeci”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Repubblica-Palermo”

“Licata, la follia omicida per l’eredità”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo” oggi in edicola. “L’ultima lite per la terra. Uccide il fratello, la cognata e i due nipoti di 11 e 15 anni. Poi si toglie la vita. I banchi vuoti nella classe di Alessia e Vincenzo. Lega e Fi silurano Musumeci: ‘No alla ricandidatura’. Il governatore annuncia una ‘giunta elettorale’ e minaccia di mandare tutti al voto anticipato. La richiesta vana di un incontro con Salvini a Roma. Miccichè: ‘Io candidato? Se me lo chiedono’. I contagi mettono in crisi 6 ristoranti su 10. La memoria e l’indifferenza. La straordinaria e vitale attualità delle donne di Verga. La tomba nascosta, la casa dimenticata: viaggio nei luoghi dello scrittore”.