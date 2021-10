Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Lavoratori No Vax: sono 360mila”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de "La Repubblica-Palermo"

“Lavoratori No Vax: sono 360mila. Uffici e aziende, rischio paralisi”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”. oggi in edicola. “Da domani servirebbero 180mila tamponi al giorno. Assalto alle farmacie. Sistema in tilt. Smart Working, fine di un’era: il gran ritorno alle scrivanie. Nuovo richiamo del governo: ‘Servizi idrici inadeguati’. Il cielo barocco sopra Palermo: viaggio tra le cupole della città. Politica, web tv, pub: Capitan Ultimo e le sue tante vite. Da discarica a parco: il regalo di Piano allo Zen del riscatto”.