Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “La Sicilia resta in bianco ma vede rosso”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de "La Repubblica-Palermo"

“La Sicilia resta in bianco ma la Cabina vede rosso”. Apre così l’edizione odierna de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “L’Istituto di Sanità esclude per sette giorni la zona gialla: ‘Ma rischio chiusura a settembre’. Intervista all’assessore Razza: ‘Non festeggio, temo un aumento di positivi e ricoveri’. Caccia al tesoro dei residenti all’estero “Esodati” del Green Pass. Caltanissetta enclave afghana: ‘Salvate i nostri cari’. Mondello, il mare giallo-verde. Liquami in acqua: ‘Vietato bagnarsi’. Cefalù, la crociata anti sesso del sindaco-sceriffo Lapunzina”.