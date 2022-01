Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “La Sicilia applaude Mattarella”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Repubblica-Palermo”

“La Sicilia applaude Mattarella: Con lui vinciamo anche noi”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo” oggi in edicola. “Da Miccichè a Orlando consensi bipartisan. Intellettuali e società civile: ‘Partiti ko, una speranza per il Sud’. Vita da part time, i duemila in attesa del sì alla svolta. Montalbano, campagna acquisti contro lo spopolamento: ‘Venite, vi daremo 5 mila euro’. Omicron 2 sbarca nell’Isola: “Ma non è aggressiva’. Donne al lavoro con l’handicap, 300 euro in meno degli uomini”.