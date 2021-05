Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “La scure su 57 mila siciliani. E il palermitano D’Angelo cancella i sogni rosanero”

“La scure su 57 mila siciliani”.

Apre così la prima pagina del “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “Sono i posti in bilico con lo sblocco dei licenziamenti a partire dal primo luglio, secondo le stime Cgil. I sindacati: ‘Sull’orlo di una catastrofe sociale’. Gli imprenditori: ‘Alt ai vincoli e ci sarà la ripartenza’. La Coop smantella e tremano 900 dipendenti. Niente scuola, 3 mila maturandi in fila per il vaccino”. E ancora: “E il palermitano D’Angelo cancella i sogni rosanero”.