Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “La nostra Battaglia”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Repubblica-Palermo”

“La nostra battaglia”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “L'addio in municipio, una folla in fila: ‘Perdiamo un’amica’. E Sollima suona davanti al feretro. Orlando: ‘Litigavamo come amanti’. Andò: ‘Il teatro della morte era vita’. Finanziaria pronta ma a Musumeci manca un miliardo. Sì in giunta, anche se i conti non tornano. Indispensabile un accordo con lo Stato, l’Ars avrà dieci giorni per l’approvazione. Centrodestra senza bussola. I candidati vanno avanti, sale la tensione. Franco Miceli, giro elettorale al Borgo: ‘Tante ferite da ricucire’. Processioni e mascherine: guida al Venerdì santo in Sicilia”.