Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “La disfatta di Musumeci”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Repubblica-Palermo”

“La disfatta di Musumeci: ‘Lascio’, poi ci ripensa”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “Il governatore arriva terzo nel voto sui grandi elettori per il Quirinale, superato dal deputato delle opposizioni. Tradito dai suoi, minaccia il forfait, infine annuncia: ‘Azzero la giunta’. Fine politica di un ‘puparo’ rimasto senza pupi. Oggi si torna a scuola, anzi no. È guerra Regione-Comuni. Nuovo boom di ricoverati. Prossime ore decisive per l’arancione. Genco (118): ‘Lockdown di tre settimane o gli ospedali non reggono’. Due denunce dopo l’atto vandalico di sabato: l’imbianchino convertito all’Islam che odia la bellezza e la Scala dei Turchi”.