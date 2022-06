Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “La B il giorno delle urne, conferma per il 12″

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Repubblica-Palermo" oggi in edicola

"La Regione assediata da criminalità e corruzione". Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. "Giorgia Meloni nell’Isola per blindare Musumeci. L’impiegato che cancellava Tari e Imu ad amici e parenti. Ai Rotoli le bare ora invadono anche gli uffici. Lampedusa al voto ignora i migranti. Finale per la B il giorno delle urne la prefettura conferma il 12 giugno. Aria di menta e basilico per l’estate che inizia. Turismo da record: primo ponte di vacanza ed è già tutto esaurito".