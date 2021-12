Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “In giro senza mascherine, i siciliani…”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Repubblica-Palermo" oggi in edicola

"In giro senza mascherine, i siciliani ignorano la stretta". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Repubblica-Palermo". "In arrivo 132 mila dosi per vaccinare i più piccoli. Calcio, Suv, Nike e niente virus, quanta voglia di leggerezza sul web. Il giovinetto di Mozia conteso, lite sul trasferimento a Palermo".