Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “In 33mila al Barbera per affacciarsi sulla B“

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Repubblica-Palermo”

“Alt reddito di cittadinanza, la crociata di Forza Italia”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “Licia Ronzulli, al fianco di Lagalla, lancia l’offensiva: ‘Iniziativa fallimentare, va sospesa’. Miceli e i 5Stelle rispondono preparando il tour di Conte. In 184 mila ricevono l’assegno. Miccichè contro Meloni e Musumeci: ‘Non farò più passi indietro’. Regione, primarie avanti piano. Il nodo Cancelleri allunga i tempi. Mondello allagata snobba il voto: ‘Tanto non cambia mai niente'. I malati in piazza: ‘Ridateci la nostra specialità’. Il grande ritorno degli ulivi sull'Etna: ‘Li facciamo crescere anche nella lava’. Sale la febbre rosanero. In 33mila al ‘Barbera’ per affacciarsi sulla B. Davide Enia: Play-off come il Mundial ‘82. Palermo cerca felicità”.