Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Il ritorno di Mr Zeman, marziano del calcio”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de "La Repubblica-Palermo"

“Frecciabianca corre in Sicilia, arriva la (quasi) alta velocità”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “Il 20 l’annuncio di Trenitalia: entro fine mese le prime corse. Collegate Palermo, Catania e Messina. Giancarlo Cancelleri: ‘Resta tanto da fare. È un segnale, ma presto ci saranno nuovi investimenti’. Vaccini, terze dosi a rilento. Messina rischia il ‘rosso’. Madri coraggio dalla Tunisia: ‘Venute alla ricerca dei nostri figli perduti in mare’. Conte nell’Isola alla vigilia del voto per rianimare il M5S morente. Castelvetrano, gli immigrati ricostruiscono la baraccopoli”. Infine, in taglio basso riflettori puntati su Palermo-Foggia: “Il ritorno di Mr Zeman, genio e ‘marziano’ del calcio”.