Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Il ‘conclave’ di Musumeci”

“Allarme manovra e fondi Ue, il ‘conclave’ di Musumeci”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “Vertice di oltre dieci ore tra governatore e assessori. La Regione verso l’esercizio provvisorio. Dighe e non solo, così si spendono i primi 240 milioni delle risorse Pnrr. Tanti in terapia intensiva, nove su dieci sono No Vax. Renato Costa: ‘Ma il sistema regge e non finiremo in emergenza’. Assenza, pasticcere da lectio magistralis: ‘Creo emozioni, non chiamatemi chef’. ‘Io, studentessa trans e quella toilette vietata’. Beffa incentivi per le aziende ‘riconvertite’. Pd e M5S già in rotta per il super elettore del Quirinale”.