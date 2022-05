Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Il centrodestra già combatte per le poltrone”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Repubblica-Palermo" oggi in edicola

“Il centrodestra unito per forza già combatte per le poltrone”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo” oggi in edicola. “Lagalla abbraccia Cascio, che ora corre da vicesindaco ma punta al Parlamento. E ammette: ‘Ha prevalso Dell’Utri”. Impastato, a Cinisi: braccio di ferro sui luoghi simbolo. Morì per un errore, da cinque anni senza indennizzo. La festa della mamma ‘equilibrista’. Ma nell’Isola una su quattro lascia il lavoro dopo il primo figlio. Fulvio Abbate: ‘Ho fatto pace con la mia città, la vedo cambiata’. Noa: ‘In Sicilia celebro 30 anni di musica’. I Ferragnez tra monumenti e party. E anche Palermo diventa influencer”.