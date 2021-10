Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “I sindaci: Pnrr, rischio flop”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de "La Repubblica-Palermo"

“I sindaci: Pnrr, rischio flop. Mancano 15mila tecnici”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”. oggi in edicola. “Ricognizione dell’Anci sugli organici degli enti locali nell’Isola. Scarseggiano dirigenti ed esperti. Quota 100 e stop alle assunzioni hanno svuotato gli uffici. ‘Potremmo perdere i soldi del Recovery’. Strage Falcone, l’orrore in un video: il cratere, le grida, le auto distrutte. L‘assessore Messina: ‘Così ho rifiutato una tangente da 50mila euro’. Sicilia “in bianco”, il pericolo viene dai non vaccinati. Nel mirino 138 comuni”.