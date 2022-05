Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “I rosanero pescano la squadra del destino”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Repubblica-Palermo”

“Faccioni al macero”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo” oggi in edicola. “Nel centrodestra ritirati uno dopo l’altro i quattro candidati già schierati. Viaggio tra le migliaia di manifesti ormai da rimuovere, galleria dei sindaci mancati. Eclissi dei 5S. La corsa in salita di Miceli. Quando la città sfatò il tabù Teatro Massimo. Fine delle trasmissioni per sessanta tv locali. Il ‘sistema Savona’: a giudizio per truffa il potente deputato di Forza Italia all’Ars. Meno mascherine, più virus: tanti bimbi a letto con l’adenovirus”. E ancora: “I rosanero pescano la Triestina, squadra del destino nella storia del club”.