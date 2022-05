Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “I rosa espugnano Salò. La finale per la B…”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Repubblica-Palermo" oggi in edicola

“Questione morale sul voto, la destra teme il boomerang”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “I rosa espugnano Salò. La finale per la B è a un passo. Zen e Cep "città" abbandonate in cui i politici non si vedono più. Noce, i boss scarcerati tornano a comandare".