Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “I rosa cominciano la scalata alla B”

"Il centrodestra sceglie Lagalla. Renzi ritira il suo sostegno". Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “L'ex consigliere fece trasferire il dirigente scomodo. L'università si rifà il look per diventare campus. Ristoranti e terrazze, ecco il nuovo terminal. Paghe da fame. La rivolta degli schiavi di Lipari. I rosa cominciano la scalata alla B salendo su Monte-Pellegrino".